У Львівського бронетанкового заводу заберуть 19 га землі

Під будівництво дороги, яка з‘єднуватиме об‘їзну дорогу і євростадіон у Львові, буде вилучено 19 га земель Львівського бронетанкового ремонтного заводу.

Натомість Львівська міська рада має надати підприємству земельні ділянки, потрібні для виробництва, повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Про це сьогодні йшлося під час відвідування губернатором Михайлом ЦИМБАЛЮКОМ ДП «Львівський бронетанковий ремонтний завод».

«Я мав розмову з міністром оборони України, яка спонукала мене побувати на заводі. Сьогодні ми піднімаємо питання замовлень для заводу з модернізації техніки, зокрема, замовлень на експорт через підприємство “Спецекспорт” та ефективного використання земель заводу. Йдеться про вилучення земель для потреб Євро-2012, будівництва доріг, інші об’єкти. Йдеться про дорогу, яка з’єднуватиме об’їзну дорогу і стадіон. Щодо замовлень від Міністерства оборони, то я щодо цього питання зустрічатимусь з міністром оборони України. Нові замовлення – це робочі місця, збільшення зарплати», – зазначив М.ЦИМБАЛЮК.