У Севастополі запроваджено туристичний збір

У Севастополі рішенням міської ради запроваджено туристичний збір у розмірі 1% вартості всього періоду проживання.

Як передає кореспондент УНІАН, начальник управління економіки міської держадміністрації Елемдар АХТЕМОВ, представляючи під час сьогоднішнього пленарного засідання міськради проект рішення, повідомив, що «основною метою ухвалення даного рішення є регулювання процедури стягнення туристичного збору у межах відсоткової ставки, передбаченої Податковим кодексом України, і, відповідно, наповненням прибуткової частини бюджету».

За його словами, «рішення про туристичний збір ухвалюється місцевими органами самоврядування з метою встановлення конкретної ставки збору, виходячи з туристичної привабливості міста Севастополя».

Як додав Е.АХТЕМОВ, туристичний збір надходитиме до бюджетів районів Севастополя, стягнення збору здійснюватиметься податковими агентами.