ВР голосувала за ліберализацію доступу на ринок телекомунікацій

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення умов доступу на ринок телекомунікаційних послуг)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 295 із 389 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається лібералізація доступу на телекомунікацій ринок, створення умов для розвитку новітніх технологій та послуг, збільшення їх обсягу, задоволення попиту споживачів в сучасних та якісних телекомунікаційних послугах. Крім того передбачено приведення законодавства України в сфері телекомунікацій у відповідність до Директив ЄС 2002/21 (стосовно загальної системи регулювання електронних комунікаційних мереж та послуг).

Проект закону передбачає скасування ліцензування ряду видів діяльності у сфері телекомунікацій (місцевого фіксованого зв’язку, фіксованого зв’язку з безпроводовим доступом, мобільного зв’язку, надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж, надання в користування місцевих каналів електрозв`язку) та перехід на реєстраційну основу їх здійснення. Встановлюється механізм реєстрації суб`єктів господарювання, які бажають здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, шляхом подання до НКРЗ повідомлення встановленої форми.

У зв’язку з тим, що відміняється ліцензування діяльності з надання телекомунікаційних послуг, які передбачають використання радіочастотного ресурсу, пропонується внести відповідні зміни до Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Передбачається також визначити у вказаному Законі виключний перелік підстав для відмови у видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та відмінити дозвільні засади діяльності з реалізації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв.

Законопроект передбачає впровадження принципу технологічної нейтральності для універсальних телекомунікаційних послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку.