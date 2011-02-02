У Києві засудили підприємця, який "нагрів" Міноборони на 2,5 млн

Шевченківським районним судом Києва до 7 років позбавлення волі засуджено колишнього директора ТОВ «Центрагробуд-1», який заволодів коштами Міністерства оборони України.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, кримінальну справу, порушену за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу, розслідувала та державне обвинувачення підтримувала військова прокуратура Центрального регіону України.

Екс-керівник ТОВ «Центрагробуд-1» протягом 2007 року у Києві шляхом укладання фіктивних договорів начебто про надання послуг державному підприємству Міністерства оборони України «Укроборонпостачальник», за попередньою змовою з керівництвом останнього, незаконно заволодів коштами Міноборони на суму понад 2,5 млн. грн.