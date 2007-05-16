Трійку ЄС обурили дії Яценюка

Трійка ЄС здійснила демарш щодо українського Міністерства закордонних справ щодо проведення моніторингу проблем, з якими стикаються українці при отриманні віз у посольствах країн-членів ЄС.

Про це кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомило джерело, близьке до німецького президентства в ЄС.

“Демарш було зроблено через неанонсоване та нескоординоване з представниками країн-членів ЄС опитування”, - сказав співрозмовник агентства.

“Країни-члени ЄС були здивовані такими діями, ніхто не знав, що вони проводитимуться”, - додав співрозмовник агентства.

За словами джерела, проведення моніторингу у такий спосіб, як це було зроблено українським МЗС, суперечить духу угоди про полегшення візового режиму між Україною та ЄС, підписання якої має відбутися найближчим часом.

При цьому співрозмовник агентства наголосив, що Європейський Союз залишається відданим своїм зобов’язанням зменшити рівень бюрократії у посольствах та якомога швидше довести до кінця процес запровадження у дію угоди про полегшення візового режиму.

У Міністерстві закордонних справ Україні поки що утримались від коментарів щодо цієї ситуації.

Як повідомляв УНІАН, 10-17 квітня цього року слухачами Дипломатичної академії України при МЗС, серед українців, які зверталися до посольств держав-членів ЄС у Києві з клопотаннями про оформлення віз, було проведено опитування.

Згідно з його результатами, 57% опитаних вважають найсуттєвішими проблемами, що постають перед громадянами України при оформленні віз, черги. 30% назвали необгрунтовано велику кількість документів, що вимагається для оформлення віз. 18% вказали на некоректність персоналу. При цьому вартість послуг в цілому не вважається громадянами України високою (14%).

4 травня міністр закордонних справ Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що МЗС України має намір провести двосторонні переговори з країнами, у посольствах яких в українських громадян виникають проблеми при отриманні віз.