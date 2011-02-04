Мінсоцполітіки пояснює, коли в Україні буде зарплата

Міністерство соціальної політики роз`яснило терміни виплати заробітної плати працівникам: за першу половину місяця (15 календарних днів) - у період з 16 по 22 число, за другу половину місяця – з 1 по 7 число.

Про це йдеться в листі міністерства від 9 грудня 2010 року № 912/13/155-10, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

У листі зазначається, що конкретні терміни виплати зарплати підприємства встановлюють самостійно в колективному договорі або в іншому нормативному акті роботодавця. Якщо ж зарплата виплачується лише раз на місяць, то це є порушенням, за яке можливе притягання до відповідальності.

Довідка УНІАН. У жовтні 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон №2559–VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо термінів виплати заробітної плати».

Цим законом викладена в новій редакції стаття 115 Кодексу законів про працю України. Передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в терміни, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, узгодженим з виборним органом первинної профспілкової організації або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а у разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше ніж два рази на місяць через проміжок часу, який не перевищує шістнадцяти календарних днів, і не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.