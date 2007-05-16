Ющенко збільшив кількість суддів майже вчетверо

Президент бере на роботу ще 775 осіб

Президент України Віктор ЮЩЕНКО збільшив кількісний склад суддів Вищого адміністративного суду України на 32 одиниці - до 97 суддів. Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави. Цим же указом кількісний склад суддів місцевих і апеляційних адміністративних судів збільшено на 743 - до 1 тис. 24 судді. Зокрема, окружних адміністративних судів: Автономної Республіки Крим збільшено з 10 суддів до 31; Вінницький - з 8 до 25; Волинський - з 5 до16; Дніпропетровський - з 15 до 46; Донецький - з 20 до 61; Житомирський – з 7 до 20; Закарпатський - з 5 до 14; Запорізький - з 9 до 28; Івано-Франківський - з 7 до 22; Київський - з 7 до 22; Кіровоградський - з 5 до 16; Луганський - з 12 до 37; Львівський - з 13 до 31; Миколаївський - з 5 до 16; Одеський - з 10 до 31; Полтавський - з 7 до 22; Рівненський - з 5 до 16; Сумський - з 5 до 16; Тернопільський - з 5 до 16; Харківський - з 13 до 40; Херсонський - з 5 до 16; Хмельницький - з 6 до 19; Черкаський - з 6 до 19; Чернівецький - з 4 до 13; Чернігівський - з 5 до 16; ОАС м. Києва – з 13 до 49; ОАС м. Севастополя – з 3 до 14; та апеляційних адміністративних судів; Дніпропетровський – з 10 до 53; Донецький - з 9 до 48; Київський - з 13 до 73; Львівський - з 15 до 76; Одеський - з 7 до 37; Севастопольський - з 4 до 22; Харківський - з 8 до 43.

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