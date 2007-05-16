Ющенко збільшив кількість суддів майже вчетверо
Президент бере на роботу ще 775 осіб
Президент України Віктор ЮЩЕНКО збільшив кількісний склад суддів Вищого адміністративного суду України на 32 одиниці - до 97 суддів.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Цим же указом кількісний склад суддів місцевих і апеляційних адміністративних судів збільшено на 743 - до 1 тис. 24 судді.
Зокрема, окружних адміністративних судів:
Автономної Республіки Крим збільшено з 10 суддів до 31;
Вінницький - з 8 до 25;
Волинський - з 5 до16;
Дніпропетровський - з 15 до 46;
Донецький - з 20 до 61;
Житомирський – з 7 до 20;
Закарпатський - з 5 до 14;
Запорізький - з 9 до 28;
Івано-Франківський - з 7 до 22;
Київський - з 7 до 22;
Кіровоградський - з 5 до 16;
Луганський - з 12 до 37;
Львівський - з 13 до 31;
Миколаївський - з 5 до 16;
Одеський - з 10 до 31;
Полтавський - з 7 до 22;
Рівненський - з 5 до 16;
Сумський - з 5 до 16;
Тернопільський - з 5 до 16;
Харківський - з 13 до 40;
Херсонський - з 5 до 16;
Хмельницький - з 6 до 19;
Черкаський - з 6 до 19;
Чернівецький - з 4 до 13;
Чернігівський - з 5 до 16;
ОАС м. Києва – з 13 до 49;
ОАС м. Севастополя – з 3 до 14;
та апеляційних адміністративних судів;
Дніпропетровський – з 10 до 53;
Донецький - з 9 до 48;
Київський - з 13 до 73;
Львівський - з 15 до 76;
Одеський - з 7 до 37;
Севастопольський - з 4 до 22;
Харківський - з 8 до 43.