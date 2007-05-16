Ющенко збільшив кількість суддів майже вчетверо

18:48, 16 травня 2007
Суспільство
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Президент бере на роботу ще 775 осіб

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО збільшив кількісний склад суддів Вищого адміністративного суду України на 32 одиниці - до 97 суддів.

Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим же указом кількісний склад суддів місцевих і апеляційних адміністративних судів збільшено на 743 - до 1 тис. 24 судді.

Зокрема, окружних адміністративних судів:

Автономної Республіки Крим збільшено з 10 суддів до 31;

Вінницький - з 8 до 25;

Волинський - з 5 до16;

Дніпропетровський - з 15 до 46;

Донецький - з 20 до 61;

Житомирський – з 7 до 20;

Закарпатський - з 5 до 14;

Запорізький - з 9 до 28;

Івано-Франківський - з 7 до 22;

Київський - з 7 до 22;

Кіровоградський - з 5 до 16;

Луганський - з 12 до 37;

Львівський - з 13 до 31;

Миколаївський - з 5 до 16;

Одеський - з 10 до 31;

Полтавський - з 7 до 22;

Рівненський - з 5 до 16;

Сумський - з 5 до 16;

Тернопільський - з 5 до 16;

Харківський - з 13 до 40;

Херсонський - з 5 до 16;

Хмельницький - з 6 до 19;

Черкаський - з 6 до 19;

Чернівецький  - з 4 до 13;

Чернігівський - з 5 до 16;

ОАС м. Києва – з 13 до 49;

ОАС м. Севастополя – з 3 до 14;

та апеляційних адміністративних судів;

Дніпропетровський – з 10 до 53;

Донецький - з 9 до 48;

Київський - з 13 до 73;

Львівський - з 15 до 76;

Одеський - з 7 до 37;

Севастопольський - з 4 до 22;

Харківський - з 8 до 43.

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