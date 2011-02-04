На столі керівника Центру небезпечних відходів знайшли $10 тис.

Генеральна прокуратура України за отримання хабара у 10 тис. доларів порушила кримінальну справу стосовно гендиректора ДП «Національний центр поводження з небезпечними відходами».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ, вказана сума була виявлена у посадовця "на робочому столі". Підозрюваний вимагав і отримав ці гроші від громадянина С. за призначення на посаду директора однієї з філій Центру.

Справу порушено за ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України, вона перебуває у провадженні Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури за матеріалами перевірки, проведеної управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України.