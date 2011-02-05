Акція проти гомеопатичних засобів пройде в 25 країнах світу

Колективна акція противників гомеопатичних засобів пройде в суботу, 5 лютого в 16 країнах Європи, а також США, Канаді, Мексиці, Аргентині, Бразилії, Австралії, Новій Зеландії, Ізраїлі та ПАР, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на фламандське товариство з вивчення псевдонаукових і паранормальних явищ (SKEPP).

Учасники акції на знак протесту проти продукції гомеопатії мають намір зробити "колективне самогубство", з’ївши велику кількість гомеопатичних засобів, і, тим самим, продемонструвавши, що гомеопатичні препарати взагалі неефективні.

У Брюсселі акція буде організована біля стін Європарламенту, який, на думку організаторів, несе відповідальність за дозвіл продажів в аптеках продукції гомеопатії нарівні з медикаментами.

Як стверджують в SKEPP, на відміну від ліків гомеопатичні засоби не проходять тести на визначення їх дії на людський організм перед дозволом на продаж.