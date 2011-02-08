У музеї "Народна війна" - документи з архіву спецслужб 1917-1932 рр.

Політична партія «Наша Україна» і Київська міська організація «Меморіал» ім. Василя Стуса презентували електронну версію музейної експозиції «Народна війна» періоду 1917-1932 років.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в приміщенні товариства «Меморіал» відбулася презентація електронної версії музейної експозиції «Народна війна» та інтернет-сайту «Народна війна», створених Київською організацією «Меморіал» спільно з політичною партією «Наша Україна» за сприяння Інституту Президента Віктора ЮЩЕНКА.

У віртуальному музеї зібрані близько 70 тисяч сторінок унікальних, невідомих досі науковцям архівних документів щодо національно-визвольної боротьби українського народу періоду 1917-1932 років, які раніше перебували у Центральних державних та галузевих архівах Служби безпеки України вісімнадцяти областей.

Електронна версія виставки знаходиться у мережі за адресою www.narodnaviyna.org.ua

Лідер «Нашої України» В.ЮЩЕНКО підкреслив, що спонукало створити електрону версію бажання аби зі справжньою українською історією ознайомилось якомога більше українців та представників інших країн.

За його словами, ця виставка свідчить, що боротьба українського народу за незалежність була завжди. Він наголосив, що цю виставку можна назвати «Невідома епоха», тому що абсолютна більшість українських героїв того часу залишається невідомими. «І навіть коли я беру в руки найсвіжіше видання з історії України, про це там слова не знайти», - сказав він. «Я б не хотів, щоб ми виховувались на прикладі павликів морозових. Я б не хотів, щоб ми історично виховувались на привнесеній брехні. У нас є власна історія. Вона єдина, вона українська, вона не «общая», - додав В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що українську історію не будуть писати ні в Москві, ні в інших столицях. Її повинна писати виключно українська нація. «В цих документах історія наших дідів і прадідів. Це історія, якою ми маємо право пишатися», - підсумував лідер «Нашої України».

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО подякував усім присутнім на презентації. «Для нас дуже важливо, що ми усі співпрацювали в цьому проекті», - сказав він. «Правду не зупинити. Якщо переписуються посібники з історії, то ми знаємо, як правду донести до людей – насамперед до молоді. В цьому і є цінність цього проекту. І цей проект буде не останнім. Правда - в документах, фотокартках, а не в чергових виданнях псевдоісторичних підручників», - запевнив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Я знаю, що багато організацій і молоді готові надалі підтримувати цю діяльність. А відтак – майбутнє за правдою», - додав він. «Цей сайт – свого роду Wikileaks для брехунів, які сидять і керують освітою і наукою», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Також участь у презентації взяли відомі культурні та громадські діячі, зокрема Анатолій ПАЛАМАРЕНКО, Михайло ДОРОШЕНКО, Іван ДРАЧ, Володимир СЕРГІЙЧУК, Володимир ОГРИЗКО та представники міжнародних і громадських організацій.

Як розповів керівник Київської міської організації «Меморіал» ім. Василя Стуса Роман КРУЦИК, музейна експозиція «Народна війна» - це результат більш ніж дворічної праці науковців Київського «Меморіалу», зусиллями яких опрацьовано та оцифровано понад 350 фондів і близько 1500 архівних справ. В експозиції використано понад 300 світлин, багато з яких представлені вперше.

Експозиція на сайті, створеному за допомогою політичної партії «Наша Україна», постійно буде поповнюватись новими матеріалами й документами. Науковцями «Меморіалу» і «Громадського інституту історичної пам’яті» завершено текстовий опис усіх 24-х розділів експозиції. Вже на початку березня цього року текстові описи будуть розміщені на сайті, а до травня буде здійснено їх переклад російською та англійськими мовами.