Картину Пікассо продали за 40 мільйонів доларів

Картина Пабло Пікассо "Читання" (La Lecture) було продано на аукціоні Sotheby`s в Лондоні за 25,2 мільйона фунтів стерлінгів (приблизно 40,5 мільйона доларів США). Про це повідомляється на сайті аукціонного будинку, передає Лента.ру.

Торги відбулися у вівторок, 8 лютого. "Читання" стало найдорожчим лотом. Попереднє оцінювання вартості картини становило 12-18 мільйонів фунтів. Всього торги, на яких були виставлені також роботи Василя Кандинського, Рене Магрітта і Едуара Мане, принесли майже 70 мільйонів фунтів.

Як повідомляє Agence France-Presse, на роботу П.Пікассо претендували сім покупців. Переможцем став колекціонер із США, чиє ім`я не називається.

Картина "Читання" була написана в 1932 році. На картині зображена натурниця і коханка художника Марія-Тереза Вальтер, з якою Пікассо познайомився в Парижі в 1927 році.