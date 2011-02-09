Міліціонер забезпечував прикриття нарколабораторії

У Луганській області припинено злочинну діяльність групи громадян, що займалася виготовленням та збутом марихуани.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, у ході розслідування кримінальної справи було викрито працівника БНОН одного з міськвідділів області. Він за грошову винагороду забезпечував прикриття злочинної діяльності трьох місцевих жителів, які організували підпільну лабораторію з вирощування та виготовлення марихуани (каннабісу). У подальшому зловмисники збували зілля наркозалежним громадянам.

Працівника міліції звільнено з органів внутрішніх справ. Таке ж рішення прийняте керівництвом УМВС в Луганській області стосовно безпосереднього та прямого його керівників.

Стосовно колишнього міліціонера порушено кримінальну справу за статтею Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Працівника міліції затримано у порядку ст. 115 КПК України, ведеться слідство.