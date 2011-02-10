Суд повернув на дорозслідування справу про вибух на стадіоні «Шахтар»

Вчора Ворошиловський районний суд Донецька повернув на додаткове досудове розслідування справу про вибух на стадіоні «Шахтар» у 1995 році через виявлені порушення.

Як передає кореспондент УНІАН, на судове засідання з'явилися підсудний, колишній майор міліції В’ячеслав СІНЕНКО, який перебуває на підписці про невиїзд, його адвокат Ігор НІКІТЮК, а також представник звинувачення прокурор Володимир МІНЕНКО.

На початку засідання прокурор заявив суду, що справу В.СІНЕНКА необхідно відправити на судове розслідування по суті.

І.НІКІТЮК, навпаки, зазначив, що розгляд справи відносно його підзахисного по суті неможливо, оскільки не виконані вказівки колегії Апеляційного суду Донецької області, які містяться в постанові від 10 грудня 2009 року про повернення справи для проведення нового досудового розслідування.

Вислухавши позиції сторін, суд пішов на нараду, після якої оголосив: досудове розслідування у справі В.СІНЕНКА було проведене не уповноваженою на те людиною, отже, справу необхідно передати на організацію додаткового досудового розслідування.

У визначенні суду, зокрема, наголошується, що заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН кілька разів міняв склад слідчої групи. «Так, його постановою від 9 серпня 2010 року з групи було виключено старшого слідчого, а на його місце було призначено старшого слідчого ГРИЩЕНКА, потім 10 серпня ГРИЩЕНКА на посаді старшого слідчого змінив СІЛІН», - наголошується у визначенні Ворошиловського райсуду.

Також у визначенні зазначається, що зрештою кримінальна справа зі звинувачення В.СІНЕНКА була прийнята до виробництва «слідчим з особливо важливих справ Генпрокуратури України ДЕМ’ЯНЕНКОМ, проте у матеріалах кримінальної справи відсутня постанова чи будь-який інший документ, який би підтверджував те, що слідчий ДЕМ’ЯНЕНКО входить до складу слідчої групи, якій було доручене розслідування даної кримінальної справи».

«Суд ухвалив кримінальну справу за звинуваченням СІНЕНКА В’ячеслава направити генеральному прокурору України для організації проведення додаткового досудового слідства», - зачитала ухвалу суду голова колегії суддів Людмила ЛІВОЧКА.

Обвинуваченого В.СІНЕНКА суд залишив на підписці про невиїзд.

Після судового засідання прокурор В.МІНЕНКО заявив журналістам, що «висновок про те, що слідство було проведене неуповноваженою особою, не відповідає дійсності». Він пообіцяв, що рішення суду буде обов'язково оскаржене.

У свою чергу, адвокат І.НІКІТЮК повідомив, що рішенням суду задоволений. «Власне, що ми просили, то суд й задовольнив», - сказав він.

Довідка УНІАН. 15 жовтня 1995 року на стадіоні «Шахтар» у Донецьку стався потужний вибух, у результаті якого загинув перший президент ФК «Шахтар» Ахат Брагін та кілька осіб з його оточення. Слідством було встановлено, що вибух було організовано злочинним угрупованням КУШНІРА-РЯБІНА, а майор міліції В.СІНЕНКО у момент вибуху «прикривав» відхід виконавця підриву Ігоря ФІЛІППЕНКА.

Силами Інтерполу В.СІНЕНКА був знайдено в Афінах, куди емігрував разом з сім'єю, і в березні 2005 року передано Україні.

У лютому 2007 року в Донецьку суд визнав В.СІНЕНКА причетним до організації вибуху на стадіоні «Шахтар» і засудив до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, суд засудив В.СІНЕНКА до виплати відшкодування сім'ям двох загиблих в результаті вибуху по 50 тис. грн. кожній сім'ї.

4 вересня 2008 року колегія Верховного Суду України направила справу В.СІ НЕНКА до Апеляційного суду Донецької області на повторний розгляд. У постанові колегії, зокрема, наголошується, що за рядом епізодів справи суд не навів достатніх доказів, які можуть мати «істотне значення для встановлення причетності В.СІНЕНКА до інкримінованого злочину, його ролі і правильної кваліфікації дій підсудного».

Повторний розгляд справи розпочався 27 жовтня 2008 року в Апеляційному суді Донецької області.

10 грудня 2009 року колегія суддів Апеляційного суду Донецької області під головуванням судді Сергія ЛАДИГІНА у присутності В.СІНЕНКА, його адвоката, а також державного обвинувача оголосила ухвалу, згідно з якою підсудний звільняється у залі суду з-під варти, а його справа передається на додаткове досудове розслідування.