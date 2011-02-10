У Києві засудили чоловіка, який в Інтернеті виклав креслення літака

Солом’янський районний суд Києва виніс вирок співробітнику одного з державних підприємств у галузі літакобудування, який в Інтернеті розповсюдив креслення новітнього літака для військової промисловості.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі Управління СБУ в м.Києві, у квітні минулого року 24-річний чоловік скачав з робочого комп’ютера інформацію з обмеженим доступом – креслення розробок новітнього військово-транспортного літака. Зловмисник виніс інформацію за межі підприємства та розмістив її на одному з Інтернет-форумів, внаслідок чого вона стала доступною для осіб, які не мали права доступу до неї.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 361-2 (несанкціонований збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) та ч. 2 ст. 362 (викрадення, привласнення, вимагання комп’ютерної інформації або заволодіння нею шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Суд призначив покарання у вигляді 2,5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки.