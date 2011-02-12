Батько зниклих близнят зізнався в їх убивстві
04:35, 12 лютого 2011Суспільство
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Дітей шукала поліція трьох країн
Батько зниклих шестирічних дівчаток-близнят з Швейцарії написав лист, в якому повідомив, що перед тим, як покінчити з собою, він убив своїх доньок, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на поліцію.
Лист був написаний 3 лютого, в день коли Маттіас Шепп кинувся під потяг.
Розслідування почалося після того, як мати дівчаток заявила в поліцію про зникнення дітей наприкінці січня.
Повідомляється, що батько забрав їх у колишньої дружини на вихідні 28 січня і не повернув. Маттіас Шепп таємно вивіз Алессію і Лівію до Франції, потім до Італії, де кинувся під потяг. Про долю дівчаток нічого не було відомо. Дітей шукала поліція трьох країн за допомогою вертольотів і спеціально навчених собак.
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