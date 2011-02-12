Батько зниклих близнят зізнався в їх убивстві

Батько зниклих шестирічних дівчаток-близнят з Швейцарії написав лист, в якому повідомив, що перед тим, як покінчити з собою, він убив своїх доньок, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на поліцію.

Лист був написаний 3 лютого, в день коли Маттіас Шепп кинувся під потяг.

Розслідування почалося після того, як мати дівчаток заявила в поліцію про зникнення дітей наприкінці січня.

Повідомляється, що батько забрав їх у колишньої дружини на вихідні 28 січня і не повернув. Маттіас Шепп таємно вивіз Алессію і Лівію до Франції, потім до Італії, де кинувся під потяг. Про долю дівчаток нічого не було відомо. Дітей шукала поліція трьох країн за допомогою вертольотів і спеціально навчених собак.