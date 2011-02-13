Статую Тутанхамона вкрали з Каїрського музею

Невідомі вкрали з Каїрського музею вісім "безцінних об`єктів", зокрема статую фараона Тутанхамона.

Про це заявив державний міністр у справах старожитностей Єгипту Захі ХАВАССА, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Пресс.

Каїрський музей розташований на площі Тахрір у Каїрі, ареною протистояння влади та опозиції Єгипту, що часто переходило в прямі зіткнення, котрі відбулися в останні тижні. Музей зазнав нападу 28 січня, коли на Тахрірі відбувалися безпорядки. Будівлю також не раз закидали пляшками із запальною сумішшю і камінням у наступні дні зіткнень, поряд горіли автомашини, зводилися барикади.

Останнім часом охорону музею здійснювала армія Єгипту. В експозиції Каїрського музею представлені тисячі безцінних експонатів, зокрема фараонів Стародавнього Єгипту, що належать до найцікавішої для туристів епохи. Серед найбільш знаменитих на весь світ пам`яток Каїрського музею можна назвати скарби з гробниці фараона Тутанхамона, а також зал староєгипетських мумій.

Президент Хосні МУБАРАК, який правив Єгиптом 30 років, 11 лютого подав у відставку з поста глави держави після 18 днів народних хвилювань. Він передав владу не голові парламенту, як це вважається за конституцією, а Вищій раді збройних сил Єгипту, яку очолює міністр оборони Хусейн ТАНТАВІ. За час масових протестів і безпорядків, які відбувалися в Єгипті, загинуло як мінімум 300 чоловік і понад 5 тисяч дістали поранення.