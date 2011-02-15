Україна і США підписали меморандум про сланцевий газ

Уряди України і США підписали меморандум про співпрацю в галузі розвідки сланцевого газу, повідомляє прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

"15 лютого 2011 р. у Вашингтоні міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко і спеціальний посланець державного секретаря США з енергетичних питань у Євразії Річард Морнінгстар у присутності співголів комісії із стратегічного партнерства - міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка і державного секретаря США Хіларі Клінтон, підписали меморандум про взаєморозуміння між урядом України і урядом США щодо ресурсів газу з нетрадиційних джерел", - зазначається в повідомленні.

Метою меморандуму є забезпечення умов для обміну знаннями і експертними напрацюваннями між урядами двох країн в сферах, що стосуються оцінки і кваліфікації ресурсів сланцевого газу в Україні.

Документ покликаний поліпшити паливно-енергетичний баланс України, зокрема шляхом диверсифікації джерел постачань газу, залучення інвестицій і новітніх технологій у геологорозвідку і видобуток сланцевого газу в Україні, створення на державному рівні системи стимулів і гарантій для сприяння проектам у галузі розвідки і видобутку сланцевого газу, яка може бути використана як основа для формування механізму державної підтримки реалізації проектів видобутку газу з усіх видів нетрадиційних джерел в цілому.

Підписання меморандуму відбулося в рамках візиту української делегації до США, під час якого обговорювалися питання реформування енергетичного сектора України, модернізації української газотранспортної системи і співпраці в освоєнні нетрадиційних ресурсів.