Проти лікаря, який вивіз пацієнтів на мороз, порушили кримінальну справу

Прокуратура Вишгородського району Київської області порушила кримінальну справу щодо завідувача терапевтичним відділенням однієї з лікарень Києва, який вивіз пацієнтів із медичного закладу і залишив на морозі.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці та перевищення службових повноважень), поінформували в ГПУ.

У ході перевірки встановлено, що медичний працівник дав вказівку підпорядкованим працівникам терапевтичного відділення помістити хворих до мікроавтобуса, на якому доставив їх до Вишгорода Київської області, та залишив на зупинці громадського транспорту. Того ж дня один з хворих помер у Вишгородській ЦРЛ.

Досудове слідство у кримінальній справі триває.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого лікар міської клінічної лікарні № 1 вивіз п’ятьох безпритульних пацієнтів із лікарні під виглядом переведення до реабілітаційного центру і залишив їх на морозі.