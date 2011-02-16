У Львові затримали суддю за хабар 400 тисяч

Сьогодні, 16 лютого, співробітники ГУ СБУ в Львівській області разом з Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ ГПУ затримали суддю Залізничного районного суду Львова при отриманні хабара на суму 400 тис. грн.

Про це виданню "Коммерсант-Украина" повідомив голова ГУ СБУ в Львівській області Юрій Кицул.

За його словами, затримання на "гарячому" було здійснене в 10 ранку в робочому кабінеті судді. "Факт отримання хабара на суму 400 тисяч грн запротокольований. Хабар був одержаний суддею за сприяння у винесенні вироку в кримінальній справі. Ведеться слідство", - розповів пан Кицул.

Проти судді Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за ч.3 ст.368 КК ("Отримання хабара в особливо великому розмірі").