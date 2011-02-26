У Запоріжжі горить гіпермаркет будматеріалів і побутової техніки «Нова лінія».

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це підтвердили в Запорізькому територіальному управлінні МНС. «Так, справді, до нас зараз надійшло повідомлення про пожежу в гіпермаркеті «Нова лінія» в Хортицькому районі Запоріжжя. На місці події працюють працівники МНС, виїхала швидка допомога», - повідомили в МНС, зазначивши, що поки що достовірної інформації про причини займання, а також про клас пожежі на даний момент немає.