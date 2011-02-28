"Телезірки" присуджено Охлобистіну, Гришаєвій, Маргоші та Інтернам

Телеканал «1+1» став володарем найбільшої кількості нагород 7-ої щорічної телевізійної премії «Телезірка», церемонія вручення якої відбулася в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, загальнонаціональний рейтинг, організований журналом «Теленеделя», проводився на початку цього року на основі голосування глядачів. Сьогодні було оголошено переможців у 8 номінаціях.

Зокрема, в номінації «Улюблений актор» перемога дісталася Івану ОХЛОБИСТІНУ (серіал «Інтерни» на телеканалі «1+1»).

«Улюбленою актрисою» стала Нона ГРИШАЄВА (серіал «Батькові дочки» на «Новому каналі»).

У номінації «Улюблений мелодраматичний серіал» переможцем оголошено серіал «Маргоша-3» (телеканал «1+1»). Ще один серіал цього каналу – «Інтерни» - переміг в номінації «Улюблений комедійний серіал».

У номінації «Улюблений ведучий» інформаційно-публіцистичних програм нагороду вручено ведучій програми ТСН на «1+1» Аллі МАЗУР.

Переможцем в номінації «Улюблений ведучий» розважальних програм стала ведуча шоу «X-фактор» на телеканалі СТБ Оксана МАРЧЕНКО. А сам проект «X-фактор» переміг у номінації «Улюблене талант-шоу».