"Мельпомена Таврії" отримає номер 12+1

У Херсоні з 23 по 29 травня пройде міжнародний театральний фестиваль "Мельпомена Таврії 12+1". Фестиваль проходитиме у Херсоні тринадцятий раз поспіль.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Куліша Олександр КНИГА.

"Ми не забобонні, але, щоб не лякати людей, які вірять у прикметі, ми вирішили назвати фестиваль "12+1", щоб не було цифри 13", - пояснив він.

"Оргкомітет готує багато цікавих моментів. По-перше, розвиваємо ідею вуличних театрів. Моя давня мрія - зробити нашу вулицю Суворова аналогом барселонської вулиці Рамбле. Мені дуже хочеться, щоб у період фестивалю на цій вулиці відбувалися якісь театралізовані дійства. І для цього ми запрошуємо цікаві колективи, зокрема, театр живої скульптури з Криму, театр "Великі ляльки" з Кіровограда ("ляльок" будуть понад 30-ти), декілька театрів покажуть вуличні вистави", - сказав директор театру.

Вже відомо, що на фестиваль приїдуть Одеський театр "Ланжерон", театр зі Львова (колишній театр Червоної армії, тепер Львівський муніципальний театр), Житомирський музично-драматичний театр, театр з Казані, театри з Литви, Молдови і Польщі, Пермський театр "У моста", білоруський театр.

Також у рамках фестивалю пройде 3-а Міжнародна конференція режисерів.