Присяжнюк: за водною "Формулою-1" у Вишгород підуть гроші

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК упевнений, що один із етапів Чемпіонату світу з водної "Формули-1", який пройде наприкінці липня цього року на Київському водосховищі, збільшить шанси залучення іноземних і вітчизняних інвестиції у регіон.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

"Якщо тільки в місці проведення (у Вишгороді - УНІАН) буде близько ста тисяч людей, це дасть чималі кошти. Однак, що найголовніше, - інвестиційні проекти, які нами і нам будуть запропоновані", - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, завдяки тому, що трансляція заходів відбуватиметься на більш як сто країн світу, про Україну і столичну область зможуть ще більше дізнатися майже півмільйона жителів планети.

Разом із тим губернатор запевнив, що влада без залучення бюджетних коштів встигне до вказаного часу провести всю необхідну підготовку до чемпіонату. "Встигнемо. Встигнемо, це – однозначно! Тут навіть не повинно бути будь-яких сумнівів! Більше того, я вам скажу, ми плануємо зробити театралізовані дійства на кшталт тих, які були на Олімпіаді у 1980 році в Москві", - запевнив А.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня ц. р. було підписано договір про проведення 30-31 липня 2011 року в місті Вишгороді Київської області світового чемпіонату водно-моторної «Формули 1».