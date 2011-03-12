Харківщина має чудові перспективи у розробці газових родовищ

Харківська область має чудові перспективи з розробки нових газових родовищ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив під час робочої поїздки в Харківську область голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН.

«Харківська область має чудові перспективи як з розробки нових газових родовищ, так і у впровадженні нових технологій на старих родовищах. Впровадження нових технологій в старих родовищах - це тимчасова перспектива, яка дасть короткочасне збільшення обсягів видобутку газу. Тільки розробка нових родовищ дасть далеку перспективу щодо збільшення обсягів видобутку газу», - сказав Є.БАКУЛІН.

За його словами, «Нафтогаз України» поряд з розробкою родовищ традиційного газу планує добувати альтернативні види палива, в тому числі розробляти родовища сланцевого газу та шахтного метану. «Для фінансування цих розробок будуть залучатися іноземні інвестиції, тому що виключно на власні кошти ми не зможемо різко збільшити видобуток газу. Навіть у таких розвинених країнах як США і європейські держави залучаються іноземні інвестиції для форсування таких проектів. Те ж саме будемо робити і ми», - зазначив Є.БАКУЛІН.

Він також підкреслив, що Харківська область є одним з основних регіонів України, які можуть розраховувати на надходження цих інвестицій.