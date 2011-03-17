Щоб перерити Андріївський узвіз, потрібні величезні гроші

У Київській міській державній адміністрації планують розпочати реконструкцію Андріївського узвозу цього року і завершити до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомив голова КМДА Олександр ПОПОВ.

За його словами, реалізація проекту потребуватиме приблизно 150 млн. грн. На сьогоднішній день проект реконструкції перебуває на узгодженні фахівців та експертів.

«Реконструкція розпочнеться в цьому році. Я маю надію, що розпочнеться. Ми запланували певне фінансування», - сказав О.ПОПОВ.

За його словами, фінансування відбуватиметься як за рахунок бюджетних коштів, так і за рахунок спонсорів. «Плануємо, що фінансування, крім міського бюджету, додасть ще фінансування бізнесу, який знаходиться на території Андріївського узвозу, який має там приміщення у власності», - зазначив голова КМДА.

«Цього року, разом з тим, планується завершити будівництво корпусу театру на Подолі», - підкреслив О.ПОПОВ.

«Завершити реконструкцію в цьому році однозначно не зможемо, бо це кошторисний і організаційно складний проект. Але до Євро ми це зобов’язані зробити», - сказав О.ПОПОВ.

Щодо того, в яких пропорціях передбачено забезпечити фінансування, керівник КМДА сказав, що приблизно 100 млн. передбачено виділити з бюджету і десь від 50 до 70 млн. – залучити спонсорських коштів.

При цьому О.ПОПОВ додав, що величезна сума коштів потрібна на перекладання інженерних мереж на Андріївському узвозі, які на сьогодні перебувають у жахливому стані.

Між іншим, О.ПОПОВ поінформував і про завершення розробки проекту реконструкції Володимирської гірки. За його словами, роботи на гірці розпочнуться раніше, ніж на Андріївському.