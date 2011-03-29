Завтра у Києві потеплішає

Завтра на півдні України та у Приазов`ї очікується дощ, вдень окремі грози.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці в Україні місцями очікується туман. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, у Криму 3-8° тепла; вдень 9-14° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті, у Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях місцями 15-18°; у Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла.

У Київській області у середу вночі та вранці слабкий туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 9-14° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 11-13° тепла.