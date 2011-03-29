Слідом за гречкою з прилавків може зникнути і вівсянка

Підвищення цін на вівсяну крупу викликане зниженням урожаю вівса у поточному році.

Про це у телефонній бесіді з кореспондентом УНІАН повідомив генеральний директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир ЛАПА.

«У 2009 році урожай вівса в Україні становив 731 тис. тонн, у 2010 році – 458 тис. тонн. Тобто, лише 63% від рівня 2009 року. По вівсу ми маємо практично таку саму тенденцію, як і по гречці, – поступове зниження виробництва, і це відображає загальну тенденцію українського сільського господарства: більша увага сільгоспвиробників до більш прибуткових культур, унаслідок чого сегментні культури випадають. Ця тенденція сформувалася не минулого року, а триває декілька років», - сказав В.ЛАПА.

За його словами, ціна на вівсяну крупу залежить від запасів вівса. «За даними Держкомстату про наявність зерна на підприємствах, які займаються переробкою і зберіганням, на 1 березня 2010 року запаси вівса були 33 тис. тонн, а на 1 березня 2011 року – 5,2 тис. тонн, тобто зниження майже у 6 разів. Не можна сказати, що запаси вівса зараз достатні. Такий порівняно низький показник запасів впливає на динаміку цін», - пояснив В.ЛАПА.

На думку експерта, до надходження нового урожаю на ринок навряд чи можна очікувати зниження цін. «А подальше підвищення ціни залежатиме не тільки від наявності зерна, але й від платоспроможності споживачів, але виключати цього не варто», - додав він.

В.ЛАПА уточнив, що «якщо дивитися по динаміці запасів, то (існують) дві проблемні позиції – це овес і гречка», по інших культурах зерна не бракує.

За останній місяць ціна за кілограм вівсяних пластівців зросла на 5-6 гривень, повідомляє ТСН. На тлі ажіотажу, що піднявся навколо зростання цін і дефіциту муки і гречки, зміна вартості вівсянки пройшла непоміченою. Тим більше, то ціни мінялися поступово. Так, наприкінці лютого вівсяні пластівці коштували 5 гривень за кілограм, потім - ціна зросла до 9 гривень. Зараз на прилавках магазинів нерідко можна знайти цей продукт за ціною 14-15 грн /кг.