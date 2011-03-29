В Іспанії затримали українку, яка два роки перебувала в розшуку

Співробітники Укрбюро Інтерполу у Вінницькій області затримали в Іспанії 54-річну жінку, яка з 2009 року перебувала в розшуку за розтрату колективного майна.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

За повідомленням, у 2003-2004 роках затримана обіймала посаду директора одного з виробничо-торговельних ТОВ Жмеринки. Жінка склала протокол загальних зборів товариства щодо внесення змін до статуту. Згідно з даним документом, директору ТОВ надаються повноваження укладати угоди на суму понад 100 тисяч доларів США. Використовуючи статутні нововведення, вона укладала невигідні для товариства угоди, що призвело до того, що у даного ТОВ утворилась кредиторська заборгованість.

З метою погашення заборгованості зловмисниця прийняла незаконне рішення про передачу кредиторам приміщень двох будинків побуту Жмеринки.

21 березня 2005 року їй було пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Стосовно обвинуваченої був обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. У травні 2009 року жінка виїхала за межі України. Днями в Іспанії розшукувану було затримано. Готуються матеріали на екстрадицію.