Встановили джерело зараження на молочній кухні в Донецьку

Ситуація з отруєнням малолітніх дітей, доставлених до лікарень міста Донецька з гострою кишковою інфекцією, наразі перебуває на контролі у перших осіб держави, запевнив в.о. головного державного санітарного лікаря України Сергій РИЖЕНКО.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку після того, як особисто відвідав у Центральній міській клінічній лікарні №1 дітей, які масово захворіли з 2 по 6 квітня на гостру кишкову інфекцію.

«Питання про здоров`я дітей - на контролі у перших осіб держави», - сказав С.РИЖЕНКО. При цьому він додав, що буде проведено «детальне розслідування цього випадку» і «всі винні в захворюванні дітей будуть жорстоко покарані – штрафами ніхто не відбудеться».

С.РИЖЕНКО повідомив, що, «на жаль, санепідемстанція може перевіряти молочну кухню лише один раз на квартал», але пообіцяв, що тепер «контроль буде більш жорсткий», щоб запобігти подібним випадкам у всіх регіонах України.

Відповідаючи на уточнюючі запитання журналістів, в.о. головного санлікаря пояснив, що «ротавірусна інфекція – це кишковий грип, легка вірусна кишкова інфекція, яка, як правило, не дає важкої симптоматики». За його словами, це захворювання «може передаватися через брудні руки, через їжу», і в цьому випадку зараження відбулося від інфікованого співробітника молочної кухні.

«Ми дослідження проведемо до кінця. Але я можу сказати попередньо, що це людина 70-річного віку, яка з кишковим грипом ходила на роботу, й, на жаль, не поінформувала керівника молочної кухні та інфікувала продукти харчування, що призвело до захворювання», - розповів С.РИЖЕНКО.

Він констатував, що на цій молочній кухні працює 12 співробітників, захворювання було виявлено в одного. Крім того, остання перевірка цієї молочної кухні лікарями санепідемстанції проводилася 28 березня, і тоді ніяких відхилень від санітарних норм виявлено не було.

С.РИЖЕНКО також зазначив, що серед співробітників молочної кухні працює лише одна жінка 70-річного віку й це тому, що «молоді на таку зарплату не йдуть працювати».

Як повідомляв УНІАН, із 2 по 6 квітня до лікарень міста Донецька (№1, 21) із діагнозом гострої кишкової інфекції поступили 44 дитини віком до 3-х років. Виконуючий обов`язки головного державного санітарного лікаря України С.РИЖЕНКО повідомив, що «вже зроблено лабораторні дослідження, і у 15 дітей і у співробітниці молочної кухні підтверджено ротавірусну інфекцію». Він також повідомив, що на сьогоднішній день «ситуація у хворих стабільна», 23 дитини перебувають у стані середньої тяжкості, 21 – у легкому стані захворювання.

С.РИЖЕНКО констатував, що всього в цій молочній кухні харчування отримують 458 дітей, але захворіли 44.