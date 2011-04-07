Експерт: від такої легалізації зарплати ще більше підуть в тінь

Запропоновані урядом законопроекти щодо легалізації заробітних плат, які цього тижня представив віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, не дадуть бажаного ефекту й можуть ще більше тінізувати їх.

Таку думку УНІАН висловив виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій МІРОШНИЧЕНКО.

«Ці законопроекти не сприятимуть легалізації зарплат, вони, скоріше, заженуть їх у тінь – (їх реалізація – УНІАН) або скоротить кількість підприємств, або призведе до звільнення людей», - вважає він.

За словами О.МІРОШНИЧЕНКА, ставлення роботодавців до запропонованих законопроектів в основному негативне. Їх головний аргумент – ринкова економіка не передбачає адміністративного регулювання заробітних плат. «Підприємство отримуватиме два види стягнень за порушення законодавства у сфері праці – за даним законопроектом фінансове і за Адміністративним кодексом. Тобто, за одне й те саме порушення двічі передбачено відповідальність», - коментує О.МІРОШНИЧЕНКО введення штрафів за порушення трудового законодавства.

Також роботодавці проти необгрунтовано високих штрафів: «Необгрунтований розмір штрафів – 34 тис. грн. за кожного працівника. Якщо обсяг продукції 300-400 тис. грн., то такий штраф нереальний».

Більш того, зазначає О.МІРОШНИЧЕНКО, законопроекти, окрім посилення адміністративної відповідальності, також передбачають кримінальну.

Роботодавці також негативно оцінили введення такого механізму, як гарантована заробітна плата, назвавши його «радянським анахронізмом».

Позитивним, на думку О.МІРОШНИЧЕНКА, є те, що коректніше виписана процедура нарахування мінімальної заробітної плати та її співвідношення з тарифом першого розряду. «Це ті два позитиви, які ми бачимо, більше їх немає», - зазначив він.

За словами заступника голови Федерації профспілок України Сергія КОНДРЮКА, держава робить дві речі, які заганяють зарплату "в тінь". Перша – це штучне заниження розміру мінімальної заробітної плати. Друга – на сьогодні немає відповідальності за невчасну виплату заробітної плати. «Тому значна частина підприємств «маневрує» заробітною платою, не виплачуючи її взагалі або виплачуючи її в конвертах. Тому створення таких умов, щоб було економічно невигідно затримувати зарплату є істотним чинником детінізації зарплат», - зазначає він.

Також представник профспілок підкреслює важливість суспільного прикладу притягнення до відповідальності роботодавців за порушення трудового законодавства: «Не є важливим термін ув`язнення (за порушення – УНІАН), важливими є самі приклади, самі публічні факти притягнення до відповідальності за нелегальні виплати зарплат».

С.КОНДРЮК звернув увагу ще на один важливий момент - ситуація з оподаткуванням дуже високих доходів фізосіб. За його словами, на сьогодні із заробітної плати стягується найвищий прибутковий податок – 15%. При цьому доходи багатих людей - це вже давно не зарплати, а дивіденди та інші джерела, які оподатковуються в розмірі 5%. «Спільно з детінізацією заробітних плат необхідно детінізувати доходи, які отримують найбагатші люди. Такий підхід дозволив би значно поповнити державний бюджет», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО представив норми трьох законопроектів, спрямовані на легалізацію заробітних плат в Україні. За його словами, на сьогодні тіньовий фонд оплати праці оцінюється в розмірі 145 млрд. грн.

Законопроекти допрацьовуватимуться протягом місяця, після чого будуть представлені в парламенті.