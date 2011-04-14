Азаров летить до Китаю на "літній Давос"

Прем`єр-міністр України Микола Азаров з 14 по 18 квітня перебуватиме з візитом у Китаї. Програма візиту голови українського уряду передбачає його участь у відкритті 10-го, ювілейного, Боаоського азіатського форуму, який називають "літнім Давосом". Передбачені також зустрічі з керівництвом КНР і представниками китайського бізнесу.

За словами самого Азарова, в Китаї буде підписано угоду про будівництво аероекспресу "Київ - Бориспіль" та окружної дороги навколо Києва. Також раніше анонсувалося підписання угоди про співпрацю між Партією регіонів України і Комуністичною партією Китаю, зазначає РІА "Новости". Крім того, очікується підписання техніко-економічного обгрунтування проекту будівництва газотурбінної електростанції в Щолкино (Крим).

Для китайських інвесторів серйозний інтерес становлять, зокрема, аерокосмічна галузь, літакобудування і видобуток залізної руди. Крім того, китайців цікавить можливість заробити на зв`язаних кредитах, які позичальник зобов`язаний витратити на придбання китайських товарів і устаткування. Якщо йдеться про будівництво, то генпідряд одержують китайські компанії. Така схема реалізується при будівництві швидкісного залізничного сполучення "Київ - Бориспіль".

Український прем`єр вперше візьме участь у роботі Боаоського форуму. Як очікується, в його рамках він проведе ряд двосторонніх зустрічей.

Довідка. Ідея створити масштабний економічний форум для всього Азіатсько-Тихоокеанського регіону вперше виникла в 1998 році. Пекін пролобіював для проведення форуму свою територію. Перше засідання відбулося в 2001 році на тропічному острові Хайнань в містечку Боао. Щорік у квітні представники політичних, ділових і науково-технічних кругів всіх країн світу збираються в Боао для обговорення питань, що становлять взаємний інтерес. З часом форум набрав впливовість, а експерти почали називати його "літнім Давосом".

Цього році головною ідеєю форуму стане тема "Всестороннього розвитку". У рамках цієї теми очікується обговорення питання про те, як поширити користь від глобалізації і регіональної економічної інтеграції на всі країни. Свою участь у форумі підтвердили вже 1400 представників з понад 40 країн і регіонів світу