Жителі Донеччини готові перекрити дорогу Януковичу

16 квітня жителі Ясинуватського району Донецької області готові перекрити рух президентського кортежу, який прямуватиме в Єнакієве, вимагаючи вирішити проблему відсутності питної води в районі.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Донецької обласної організації партії «Фронт Змін».

15 квітня о 15.00 відбудуться збори місцевих жителів біля Первомайської сільської ради Ясинуватського району з питання відсутності в селі питної води з літа 2010 року.

Так, через відсутність питної води був закритий єдиний дитячий садок у селі, де проживають 3,5 тисячі чоловік, йдеться в повідомленні.

Якщо сільрада завтра не дасть конкретні відповіді на запитання общини, присутні готові 16 квітня перекрити рух президентського кортежу заради того, щоб почули їх вимоги, зазначають в облорганізації «Фронту Змін».

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистостях, присвячених 90-річчю з дня народження льотчика-космонавта СРСР Георгія Берегового, які пройдуть у Єнакієвому Донецької області.