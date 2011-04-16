Генпрокуратура: газовий контракт з Росією можна відмінити через суд
00:44, 16 квітня 2011Суспільство
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Усі дії з підписання були протиправні
Газовий контракт між Україною і Росією був підписаний в 2009 році з грубими порушеннями українських законів і може бути скасований в судовому порядку, заявив перший заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін.
"З українського боку всі дії з підписання контракту мали протиправний характер. Це означає, що і сам контракт, і всі дії з виконання цього контракту можуть бути поставлені під сумніви і в судовому порядку скасовані", - сказав Кузьмін в ефірі телеканалу "Інтер".
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