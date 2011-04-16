Чиновник, якого впіймали на хабарі, збив машиною двох міліціонерів

У Запорізькій області заступник директора Національного парку «Приазовський» при затриманні співробітниками Управління боротьби з економічною злочинністю при отриманні хабара чинив опір і поранив співробітника міліції.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків запорізького главку міліції, співробітники ДСБЕП одержали оперативну інформацію про те, що заступник директора Національного парку «Приазовський» за хабарі влаштовує людей на роботу до парку. Було встановлено, що 15 квітня відбудеться передача даному посадовцю 2 тисяч доларів від кандидата на посаду інспектора служби охорони парку. Безпосередньо після отримання хабара співробітники міліції почали операцію із затримання чиновника, проте він чинив запеклий опір: намагаючись зникнути з місця події на автомобілі, скоїв наїзд на двох співробітників ДСБЕП, заподіявши одному з них серйозні травми, повідомили в ЦГЗ, відзначивши, проте, що зловмисника було затримано.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України (навмисне завдання співробітнику правоохоронних органів тілесних ушкоджень у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків). Ведеться слідство.

За неофіційними даними, один з потерпілих співробітників міліції, який одержав не тільки численні забої, а й перелом, перебуває у лікарні на стаціонарному лікуванні.