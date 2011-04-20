Дефіцит бюджету Нафтогазу Азаров приміряв «на око»

Дефіцит бюджету НАК «Нафтогаз України» становить 10 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ у ході зустрічі з президентом ЄБРР Томасом МІРОВИМ.

«Зараз, на мій погляд, дефіцит бюджету «Нафтогазу» оцінюється приблизно в 10 млрд. грн.», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що покращення фінансової ситуації НАК «Нафтогаз України» вдалося досягти, зокрема, за рахунок підвищення тарифів на газ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» на 2011 рік із дефіцитом 8,5 млрд. грн.

У 2010 році дефіцит НАК «Нафтогаз України» становив 60 млрд. грн.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу та нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.