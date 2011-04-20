Адвокат Лозінського оскаржить вирок

Адвокат засудженого сьогодні до 15 років позбавлення волі колишнього народного депутата Віктора ЛОЗІНСЬКОГО Віктор ГРИЦЮК заявляє, що оскаржить вирок в Апеляційному суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам по завершенню судового засідання.

«Звичайно, ми будемо це оскаржувати», - сказав В.ГРИЦЮК.

Він при цьому додав, що, коли необхідно, вирок буде оскаржено і в європейських судах.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вироком Дніпровського райсуду Києва В.ЛОЗІНСЬКОГО позбавлено волі на 15 років за вбивство жителя Голованівського району Кіровоградської області Валерія Олійника, що сталося 16 червня 2009 року на території мисливських угідь на Кіровоградщині.

Оголошення вироку тривало майже 5 годин.

Вирок може бути оскаржений протягом 15 діб в Апеляційному суді м. Києва.