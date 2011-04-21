У Чернігові невідомий відкрив стрілянину по перехожих

У Чернігові невідомий стріляв у перехожих з пневматичної зброї. Про це повідомила УНІАН помічник начальника міського відділу міліції у зв`язках зі ЗМІ Наталія ЧОВПИЛО.

За її інформацією, під кулі потрапили четверо людей – двоє жінок і двоє дітей. Один із постраждалих – 15-річний хлопець. Йому куля влучила у щелепу. Підлітка прооперували у щелепно-лицьовому відділенні обласної лікарні. Наразі він перебуває у задовільному стані.

Інцидент стався в одному з мікрорайонів Чернігова у дворі серед багатоповерхівок. Зловмисник стріляв з одного з будинків.

"Наразі за фактом стрілянини порушено кримінальну справу, триває перевірка всіх, хто може бути причетний до цього", - сказала Н.ЧОВПИЛО. Вона уточнила, що кримінальну справу порушено за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

За словами правоохоронців, цей випадок є не першим у Чернігові. Адже пневматична зброя вільно продається і не потребує реєстрації. Максимальне покарання, яке чекає на хуліганів – адміністративний штраф. Тільки у разі більш серйозних ушкоджень порушникам може загрожувати до семи років позбавлення волі.