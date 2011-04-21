В Україні подорожчають пиво й горілка?

Мінімальна вартість горілки в Україні встановлюється державою, і вже найближчим часом вона може підвищитися в півтора рази - з 17,96 до 28,0 грн. за традиційні півлітра, пише журнал WEEKLY.UA.

Такого подорожчання не було за всю історію держрегулювання цін на цей традиційний вид алкоголю, відзначає видання.

Підвищити ціни на гірку вимагають найбільші учасники алкогольного ринку. «Горілчані королі» вже написали лист до Мінекономіки і першого віце-прем'єр-міністра Андрія КЛЮЄВА з проханням вирішити питання. Під документом стоять підписи керівників асоціації «Укрводка» і семи компаній-виробників: ТД «Мегаполіс», лікеро-горілчаного заводу (ЛГЗ) «Прайм», Національної горілчаної компанії, Nemiroff, Золотоніського ЛГЗ «Златогор», Кременчуцького ЛГЗ і Кримської горілчаній компанії.

Добиваючись підвищення цін, великі алкогольні компанії намагаються вплинути і на розстановку сил на суміжних ринках, зокрема, на ринку пива. Вже зараз звучать заяви про те, що потрібно встановити мінімальну вартість пива на рівні 20 грн. за літр. Підгрунтя цього зрозуміле: згідно з маркетинговими дослідженнями, як тільки-но ціна пива подолає позначку 9–10 грн. за пляшку, споживач переорієнтовується на більш міцний алкоголь, пляшка якого коштуватиме йому, зрештою, дешевше, ніж кілька пляшок пива. Ось і недивно, що голосніше за всіх про шкоду пива і пивний алкоголізм, який нібито страшніше за горілчаний і винний, кричать якраз виробники горілки, відзначає журнал.

Представники дрібних українських горілчаних компаній вважають, що великі гравці просто хочуть витіснити їх з ринку і збільшити власний продаж. Адже невеликі компанії не витрачають мільйони доларів на рекламу та інші представницькі потреби, тому й можуть тримати ціни на свою продукцію на меншому рівні й тим самим відбирати частину покупців у горілчаних гігантів.