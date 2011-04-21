"Тризубівці" можуть зажадати оплати за підрив бюста Сталіна

Адвокати вимагатимуть відшкодування моральних збитків за тримання в СІЗО членів ГО ВО «Тризуб» ім. С.Бандери, звинувачених у пошкодженні пам’ятника Сталіну в Запоріжжі.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН адвокат обвинувачуваних Сидір КІЗІН, який водночас очолює Житомирську обласну організацію ВО "Свобода".

За його словами, "спочатку хлопцям інкримінували хуліганство, потім – заподіяння збитків у особливо великих розмірах". "Звинувачення - абсурдне. На судовому засіданні прокурору ставили питання: в чому воно полягає? Їх звинувачують у пошкодженні чи знищенні майна? Він на це не зміг відповісти", - зауважив С.КІЗІН.

"Шкода може бути нанесена тільки у разі набуття права власності на нього. В цьому випадку цей пам`ятник встановлено незаконно. Є припис про його демонтаж та постанова про штраф. Прокуратура Запорізької області мала б через суд зобов`язати Компартію демонтувати пам’ятник. Правда, це зробили хлопці. Вони ще можуть попросити, щоб їхні роботи оплатили", - додав С.КІЗІН.

Він зазначив, що адвокати також вимагатимуть закриття кримінальної справи, порушеної проти "тризубівців".

Довідка УНІАН. Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі було встановлено 5 травня 2010 року на території Запорізького обкому КПУ. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили бюст Сталіна, відрізавши голову. В новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, внаслідок чого пам`ятник Сталіну було повністю зруйновано.

Правоохоронні органи за підозрою в пошкодженні пам`ятника Сталіну в Запоріжжі затримали понад 10 членів ВО "Тризуб".

13 квітня Жовтневий районний суд Запоріжжя випустив з-під арешту членів ВО «Тризуб» на поруки народних депутатів від «Нашої України».