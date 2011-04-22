РНБО ухвалила допустити іноземних військових в Україну

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2011 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня В.ЯНУКОВИЧ затвердив план проведення у 2011 році в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів Збройних сил України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України.

Відповідно до рішення Президента, Міністерство закордонних справ України разом із Міністерством оборони України мало подати в установленому порядку до РНБО пропозиції щодо допуску підрозділів збройних сил інших держав на територію України для участі у багатонаціональних військових навчаннях у 2011 році.