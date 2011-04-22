Вартість торговельних приміщень у Києві (по районах)

У Києві середня вартість торговельних приміщень у березні 2011 року зросла на 0,42% порівняно з лютим ц.р. – до 2 238,42 дол. за 1 кв. м.

Про це УНІАН повідомили в групі компаній «Траєкторія» (м. Київ).

Згідно з повідомленням, у березні простежувалося зростання активності в сегменті продажу торговельних приміщень у Шевченківському, Солом’янському, Печерському районах Києва. Найбільшим попитом користувалися магазини і кафе в зоні високої ділової активності й пішохідного трафіку. Також був попит на оренду приміщень під аптеки, салони краси й нотаріальні контори метражем 100-200 кв. м на перших поверхах із окремою вхідною групою. Запитувана покупцем ціна приміщень була в розмірі 1 600 – 2 000 дол.

У компанії уточнили, що коливання цін на торговельні площі в березні не перевищувало 3,16%.

За даними компанії, в березні середня вартість продажу квадратного метра торговельних приміщень у центрі міста становила 7 500 дол., Голосіївському районі – 1 572,33 дол., Дарницькому – 1 067,33 дол., Деснянському – 1 056,67 дол., Дніпровському – 1 065 дол., Оболонському – 1 962 дол., Печерському – 2 790,67 дол., Подільському – 2 115 дол., Святошинському – 1 336,67 дол., Солом’янському – 1 522,67 дол., Шевченківському – 2 634,33 дол.

Довідка УНІАН. Група компаній «Траєкторія» (м. Київ) працює на ринку нерухомості України з 2002 року. У 2005 році компанія увійшла до Української ріелторської групи.