В Україну їде Кирил

Глава Російської православної церкви патріарх КИРИЛ відвідає Чорнобильську АЕС під час візиту в Україну 25-27 квітня.

Як повідомляє прес-служба УПЦ Московського патріархату, в рамках поїздки заплановані богослужіння й офіційні заходи, присвячені пам`яті жертв Чорнобильської катастрофи.

У ніч на 26 квітня предстоятель РПЦ відслужить у храмовому комплексі Архістратига Михаїла в Дарницькому районі Києва панахиду за загиблими. О 1 годині 23 хвилини 40 секунд (час вибуху на ЧАЕС) прозвучать 25 ударів поминального дзвону - за кількістю років, що минули з дня трагедії.

Вранці 26 квітня, у вівторок Світлої седмиці, патріарх прибуде до Чорнобиля, де відслужить великодній молебень у Свято-Іллінському храмі. Потім патріарх візьме участь у церемонії покладання вінків до Меморіалу загиблим і відслужить заупокійну літію біля пам`ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС.

Також предстоятель РПЦ відвідає Національний інститут раку Міністерства охорони здоров`я України, де зустрінеться з молодими волонтерами, які допомагають онкологічним хворим, і побуває в дитячому відділенні.

Ввечері того ж дня патріарх КИРИЛ візьме участь у відкритті конференції «Після Чорнобиля: спільний біль, спільна турбота, спільна надія. Осмислення підсумків і уроків катастрофи», яка пройде в Києво-Печерській Лаврі.

27 квітня він відслужить літургію в Києво-Печерській Лаврі.

Того ж дня ввечері делегація РПЦ повернеться до Москви.