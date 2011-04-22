В УНІАН поділяться секретами успішних продажів

26 квітня в інформаційному агентстві УНІАН у рамках Лабораторії "Зроби себе сам" пройде майстер-клас з побудови системи продажів і їх веденню: "5 секретів успішних продажів".

Про це повідомив ведучий майстер-класу – директор з розвитку проектів і співзасновник ТОВ «Укрспецконсалтинг» Микола АРТЮХ.

За його словами, семінар розрахований не тільки на керівників комерційних і некомерційних структур, а й на рядових працівників, які забезпечують просування товарів і послуг на ринку.

Як показує особистий досвід автора, далеко не кожен може займатися продажами. Зазвичай з десяти претендентів на роль продавців тільки один після наполегливих тренінгів і роботи з досвідченим наставником може продовжувати таку діяльність на необхідному рівні.

Під час 2-годинного семінару учасники зможуть не тільки набути початкових навичок з побудови системи продажів і їх ведення, оцінити відповідність організації продажів у їх структурах загальноприйнятим критеріям, а й перевірити власні можливості, зігравши свою роль у змодельованих ситуаціях.

Час проведення семінару – вівторок, 26 квітня, 19.00 - 21.00. Адреса – м. Київ, вул. Хрещатик, 4.

Детальніше про запис на семінар можна дізнатися тут.

Довідка УНІАН: М.АРТЮХ - директор з розвитку проектів і співзасновник ТОВ «Укрспецконсалтинг». Впродовж останніх одинадцяти років очолював структурні підрозділи, що займаються продажами, у «Віейбі Банк», «Банк «Фінанси і Кредит», «КБ «Актив-банк».