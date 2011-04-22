УПЦ МП вже націлилася приватизовувати храми?

Предстоятель Української православної церкви (Московського патріархату) Блаженнійший митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР під час доповіді на зустрічі Президента України з главами християнських конфесій попросив Віктора ЯНУКОВИЧА надати УПЦ МП статус юридичної особи. Про це повідомляє ZN.UA.

За словами митрополита ВОЛОДИМИРА, «Українська православна церква вже багато років просить надати їй право юридичної особи. Це б сприяло розвитку церковної інфраструктури, її організаційної єдності і надало б можливість, у тому числі, для кращої координації соціального, благодійного і просвітницького служіння Церкві. При цьому ми просимо статус юридичної особи для себе, для Української православної церкви, і залишаємо за іншими релігійними організаціями право такого права не набувати, якщо це суперечить їхнім внутрішнім настановам або традиціям»

Сьогодні статусом юридичних осіб користуються окремі церковні громади, які, як правило, орендують приміщення храмів у державних органів.

У коментарі ZN.UA керівник релігійно-інформаційної служби України Тарас АНТОШЕВСЬКИЙ висловив думку, що такий статус дозволить Церквам приватизувати храми. У цьому випадку, за його словами, навіть при зміні конфесійної приналежності громади, сама будівля храму залишиться у власника.

«Зараз, правда, виникла інша цікава тенденція. В очікуванні права на юридичний статус церква почала тиснути на громади, щоб ті передавали права на храми єпархіальним управлінням (які також мають статус юридичних осіб). Це б також не дозволило громаді перейти в іншу конфесію зі своїм храмом. Це викликало локальні протести. Зокрема, призвело до переходу деяких приходів у Одеській області з УПЦ Московського патріархату в УПЦ Київського патріархату», - розповів Т.АНТОШЕВСЬКИЙ.