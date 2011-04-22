Фермер тримав працівника на металевому ланцюгу

У Полтавській області затримано Полтава. 22 квітня. УНІАН. У Гадяцькому районі Полтавської області міліціонери затримали 30-річного фермера, який у підсобному господарстві утримував на металевому ланцюгу 53-річного чоловіка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомили у відділі по зв`язках з громадськістю УМВС України у Полтавській області.

За їх даними, оперативникам стало відомо, що власник одного з приватних господарств села Бобрик Гадяцького району утримував чоловіка, який був прикутий металевим ланцюгом до батареї протягом 10 днів.

Зі слів господаря, який у такий спосіб обмежив можливість пересування свого земляка, останнього було покарано за крадіжку металевих виробів.

На даний момент відомо, що потерпілий протягом року обслуговував підсобне господарство підозрюваного, де і проживав. Проте, ймовірно, оплата лише частково задовольняла потреби чоловіка, тому, користуючись періодичною відсутністю працедавця, який фактично проживав з сім`єю у Гадячі, чоловік здавав викрадені вироби з металу на брухт.

На даний час за фактом незаконного позбавлення волі (стаття 146 КК України) вже порушено кримінальну справу. Днями підозрюваному буде обрано запобіжний захід. За примусове утримання людини Кримінальний закон передбачає покарання у вигляді обмеження свободи до 5 років або позбавлення волі на цей термін.