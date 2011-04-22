У Черкасах волонтери почистять дно Дніпра

У Черкасах 23 квітня близько 30 любителів дайвінгу та підводного полювання прибиратимуть дно Дніпра від сміття.

Захід відбуватиметься за ініціативи Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ПОДВОХ.NET» з нагоди Дня довкілля, повідомив кореспонденту УНІАН координатор заходу Сергій КАНЮКА.

За його словами, стан берегової смуги та дна Дніпра сьогодні викликає серйозне занепокоєння, зважаючи на купи сміття та битого скла.

Роботи з очищення прибережного дна Дніпра проходитимуть у формі змагань: переможе той учасник, який знайде найцікавіший предмет і назбирає найбільше сміття.

Організатори сподіваються також залучити до цієї акції волонтерів-дайвінгістів з інших міст.