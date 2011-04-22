Помер Михайло Козаков

Відомий російський актор Михайло Козаков помер у п`ятницю після тривалої хвороби, повідомив РІА "Новости" син покійного Кирило.

"Це сталося в Ізраїлі, в Тель-Авіві, в клініці, де він лежав, де чудові і чуйні лікарі піклувалися про нього до останнього. Але стлося, що стлося", - сказав Кирило Козаков. Він додав, що зараз у Москві, і саме тут сподівається поховати батька, проте як і коли це можна буде зробити, поки не з`ясовано.

Раніше повідомлялося, що 76-річний артист проходив лікування в одній з ізраїльських клінік, а останнім часом перебував у хоспісі з раком легенів.

Зніматися в кіно Козаков почав 1956 року, його дебютом став фільм Михайла Ромма "Вбивство на вулиці Данте", а потім були Людина-амфібія, Постріл, Зорі і солдати, Уся королівська рать, Солом`яний капелюшок, Ходіння по муках, Здрастуйте, я ваша тітка, Комедія помилок, 20-е грудня і Державний кордон, Шостий, Демідови, Неймовірне парі, Пан оформлювач, "Любовь-морковь" і Король Лір.

Михайло Козаков зняв такі фільми, як "Покровська брама" і "Безіменна зірка", працював над телефільмами і телеспектаклями, зокрема "Візит пані", "Маскарад", "Фауст".

Працював у театрах імені Маяковського, "Сучасник", МХАТ, "На Малій Бронній". У Москві актор створив свій театр "Російська антреприза Михайла Козакова".