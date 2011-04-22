На Кубані виявлено сибірку

У місті Армавір на Кубані (РФ) правоохоронні органи розслідують причини спалаху сибірки.

Як передає ІТАР-ТАСС, встановлено, що дві співробітниці міської лікарні заразилися під час обробки яловичих туш на харчоблоці.

Керівника фірми, яка поставляє м`ясо для харчоблоку, затримано, він дає пояснення.

Хворих жінок доставлено до інфекційної лікарні у Краснодарі. Ще чотирьох осіб госпіталізовано з підозрою на сибірку.