Хмельниччина вирощуватиме горох для Ізраїлю

Одне з підприємств Хмельницької області експортуватиме горох для Ізраїлю.

Про це в інтерв`ю УНIАН повідомив голова Хмельницької ОДА Василь ЯДУХА.

“У селі Бражинці Полонського району тамтешнє підприємство заключило договір напряму з ізраїльською компанією про вирощування на 500 гектарів ізраїльського гороху. Увесь урожай, згідно підписаних угод, за екологічно чистими технологіями, буде відправлений на експорт в цю країну. Зарубіжні партнери, бажаючи отримати якісний продукт, активно допомагають своїм Полонським фермерам освоїти нову для нашого краю агрокультуру повністю фінансуючи всі процеси”, - зазначив посадовець.

Він наголосив на важливості освоєння нових культур на землях області та припустив, що за умови рентабельності посіви під цю культуру в подальшому збільшуватимуться.