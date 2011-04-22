У пункті обміну валют продавали наркотики

У райцентрі Коломия Івано-Франківської області працівники міліції призупинили роботу одного з пунктів обміну валют, працівник якого торгував наркотиками, перебуваючи на робочому місці.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, оперативники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків помітили, що згаданий обмінник у центральній частині міста став дуже “популярним” серед певного контингенту осіб, особливо у вечірній час.

Правоохоронці, зокрема, задокументували кілька фактів збування доз марихуани через віконце пункту обміну валют, і всі – у час, коли на зміні працював 21-річний житель Коломиї.

Підозрюваного у наркоторгівлі правоохоронці затримали на його робочому місці. Там же міліціонери виявили паперові згортки з наркотичною речовиною. Перед цим було затримано двох осіб, які виходили з обмінника із придбаним зіллям.

Стосовно працівника пункту обміну валют порушено кримінальну справу за фактами скоєння злочинів, передбачених ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

За такі злочини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із конфіскацією майна.